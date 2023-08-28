Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenang Gayatri, Hayam Wuruk Gelar Pesta Besar-Besaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:29 WIB
Kenang Gayatri, Hayam Wuruk Gelar Pesta Besar-Besaran
Hayam Wuruk gelar pesta besar-besaran untuk mengenang Gayatri. (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

RAJA Majapahit Hayam Wuruk mengadakan pesta besar-besaran untuk mengenang sang nenek Gayatri. Gayatri merupakan sosok penting di balik perkembangan Kerajaan Majapahit. Sosoknya merupakan istri dari pendiri Kerajaan Majapahit Raden Wijaya. Maka wajar bila ketika meninggal, Hayam Wuruk sampai mengadakan perayaan spesial.

Pesta srada, nama pesta tersebut, memang tidak diuraikan secara detail di Kakawin Pararaton. Pada Pararaton Pesta Srada hanya dijelaskan dalam satu baris saja. Beritanya terlalu singkat dan hanya menyebut bahwa Prabu Hayam Wuruk pada Saka 1284 mengadakan pesta srada.

Pesta srada itu dalam Nagarakretagama diuraikan panjang lebar, dari pupuh 63 sampai 67 sebagaimana dikutip dari "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit" dari Prof Slamet Muljana. Dari uraian itu, dapat diketahui dengan jelas bagaimana jalannya pesta srada itu dalam Kerajaan Majapahit.

Pada tahun Saka 1284 bulan Badra, pesta srada itu diadakan untuk memperingati wafatnya sri Rajapatni atas perintah rani Tribuwanawijayattunggadewi, oleh Prabu Hayam Wuruk. Selaku Patih Amangkubumi, Gajah Mada menyampaikan pesan kepada para menteri dan punggawa, supaya mereka turut menyumbang untuk pelaksanaan pesta srada yang akan diadakan pada tahun Saka 1284 bulan Badra.

Seruan itu mendapat sambutan baik dari para menteri dan punggawa. Semua pelukis giat menghias tahta, tempat baginda duduk di setinggil. Para pandai sibuk mengetam baki makanan, bokor-bokoran, dan arca. Ketika saatnya telah tiba, tempat telah teratur sangat rapi.

Balai witana di manguntur telah dihias sangat indah. Bagian barat terhias dengan janur merumbai. Itulah tempat duduk para raja. Bagian utara dan timur adalah tempat duduk para menteri, istri menteri, pujangga dan pendeta, sedangkan bagian selatan adalah tempat duduk para abdi dalem keraton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement