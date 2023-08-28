Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modifikasi Cuaca, BRIN Telah Taburkan 4,8 Ton Garam di Jabodetabek

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:53 WIB
Modifikasi Cuaca, BRIN Telah Taburkan 4,8 Ton Garam di Jabodetabek
Modifikasi cuaca, BRIN taburkan 4,8 ton garam di Jabodetabek. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan sebanyak 4,8 ton NaCl atau garam telah ditabur untuk menurunkan hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak 24 hingga 27 Agustus 2023.

“Bahan semai terpakai sejak 24 hingga 27 Agustus total 4.800 kilogram atau 4,8 ton. Daerah seeding di wilayah Jakarta dan sekitarnya,” ucap Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo dalam keterangannya kepada MNC Portal, Senin (28/8/2023).

Budi mengatakan, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada hari ini masih ada peluang awan-awan hujan di sekitar Jakarta. Pihaknya pun akan memaksimalkannya untuk kembali menaburkan garam. Pihaknya, akan standby dari Posko Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.

“Menurut prediksi BMKG, hari ini masih ada peluang. Kami akan tetap standby menunggu potensi untuk bisa dioptimalkan,” katanya.

Budi mengatakan meskipun telah turun hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, pihaknya akan tetap melanjutkan operasi modifikasi cuaca sesuai arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 2 September 2023.

“Betul, sesuai permintaan BNPB (hingga 2 September).”

