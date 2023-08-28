Panglima TNI : Bakti Kesehatan dan Sosial Altar 89 Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bakti sosial dan kesehatan yang digelar Altar 89 sangat bermanfaat untuk masyarakat. (Puspen TNI)

JAKARTA - TNI-Polri yang bersinergi akan memberikan dampak kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan untuk Indonesia maju.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono usai meninjau Bakti Kesehatan dan Sosial serta Video Conference kepada seluruh Jajaran TNI-Polri Leting 89 yang tergabung dalam paguyuban Alumni Lembah Tidar (Altar 89) di GOR Sukapura Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (26/8/2023).

Menurut Panglima TNI, kegiatan ini sangat baik dan tentunya menjadi contoh kepada angkatan-angkatan berikutnya.

"Bakti sosial dan bakti kesehatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti yang kita lihat semuanya, khususnya praktik kesehatan dilaksanakan sunatan massal, kesehatan gigi, operasi katarak, dan donor darah," kata Panglima TNI, dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

"Saya sangat mengapresiasi dan pengharganya yang setinggi-tingginya pada Altar 89 baik TNI-Polri yang telah bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk Indonesia maju,” ujar Panglima TNI.