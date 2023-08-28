Diresmikan Jokowi Hari Ini, LRT Jabodebek Layani 434 Perjalanan Setiap Hari

JAKARTA- Light Rail Transit (LRT) Jabodebek bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (28/8/2023). Moda transportasi baru ini bakal mempunyai 434 perjalanan setiap harinya.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, kehadiran LRT diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini juga sebagai opsi untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Kehadiran LRT Jabodebek diharapkan dapat menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya,” kata Didiek dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

LRT dipastikan beroperasi setiap hari dengan total 434 perjalanan setiap harinya yang beroperasi sejak pukul 05.00-23.30 WIB. Kapasitas satu rangkaian LRT bisa menampung hingga 1.308 penumpang.

“Nantinya akan terdapat 434 perjalanan LRT Jabodebek yang siap melayani penumpang setiap hari. Kapasitas satu rangkaian LRT Jabodebek dapat menampung hingga 1.308 penumpang,” tutur Didiek Hartantyo.

Selain itu, dalam rangka HUT ke-78 Indonesia, tarif LRT Jabodebek akan diberlakukan promo berupa diskon yang diwujudkan dalam bentuk tarif flat. Tarif flar sebesar Rp5.000 akan berlaku untuk seluruh perlintasan sejak diresmikan hingga akhir bulan September ini.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan telah menerapkan skema tarif promo maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh. Kemudian di bawah Rp 20.000,- untuk selain jarak terjauh, sampai dengan akhir Februari 2024.

Sebagai informasi, total ada sebanyak 31 trainset (rangkaian kereta) akan disiapkan, dengan rincian guna keperluan operasional terdapat 27 trainset (rangkaian kereta), serta sebanyak 4 trainset (rangkaian kereta) akan digunakan sebagai cadangan. Setiap trainset (rangkaian kereta) LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

LRT Jabodebek melayani masyarakat di 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Stasiun-stasiun tersebut adalah Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.