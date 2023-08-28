Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diresmikan Jokowi Hari Ini, LRT Jabodebek Layani 434 Perjalanan Setiap Hari

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |08:52 WIB
Diresmikan Jokowi Hari Ini, LRT Jabodebek Layani 434 Perjalanan Setiap Hari
LRT. (Dok KAI)
A
A
A

 

JAKARTA- Light Rail Transit (LRT) Jabodebek bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (28/8/2023). Moda transportasi baru ini bakal mempunyai 434 perjalanan setiap harinya.

Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo mengatakan, kehadiran LRT diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini juga sebagai opsi untuk masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Kehadiran LRT Jabodebek diharapkan dapat menjadi salah satu solusi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya,” kata Didiek dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

LRT dipastikan beroperasi setiap hari dengan total 434 perjalanan setiap harinya yang beroperasi sejak pukul 05.00-23.30 WIB. Kapasitas satu rangkaian LRT bisa menampung hingga 1.308 penumpang.

“Nantinya akan terdapat 434 perjalanan LRT Jabodebek yang siap melayani penumpang setiap hari. Kapasitas satu rangkaian LRT Jabodebek dapat menampung hingga 1.308 penumpang,” tutur Didiek Hartantyo.

Selain itu, dalam rangka HUT ke-78 Indonesia, tarif LRT Jabodebek akan diberlakukan promo berupa diskon yang diwujudkan dalam bentuk tarif flat. Tarif flar sebesar Rp5.000 akan berlaku untuk seluruh perlintasan sejak diresmikan hingga akhir bulan September ini.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan telah menerapkan skema tarif promo maksimal Rp20 ribu untuk jarak terjauh. Kemudian di bawah Rp 20.000,- untuk selain jarak terjauh, sampai dengan akhir Februari 2024.

Sebagai informasi, total ada sebanyak 31 trainset (rangkaian kereta) akan disiapkan, dengan rincian guna keperluan operasional terdapat 27 trainset (rangkaian kereta), serta sebanyak 4 trainset (rangkaian kereta) akan digunakan sebagai cadangan. Setiap trainset (rangkaian kereta) LRT Jabodebek terdiri atas 6 kereta.

LRT Jabodebek melayani masyarakat di 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Stasiun-stasiun tersebut adalah Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181/lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176/lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946/pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170227/lrt-sdOP_large.jpg
Terungkap Penyebab Gangguan Operasional LRT Jabodebek Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170215/lrt-3x0F_large.jpg
Perjalanan LRT Jabodebek Lintas Stasiun Jati Mulya Gangguan, Penumpang Menumpuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156172/layangan-cXRm_large.jpg
Bahaya, Puluhan Layangan dan Bola Golf Ditemukan di Lintasan LRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement