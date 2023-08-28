Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemuda Disiksa Paspampres hingga Tewas, Warga Aceh Geram Minta Praka Riswandi Dihukum Mati

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:27 WIB
Pemuda Disiksa Paspampres hingga Tewas, Warga Aceh Geram Minta Praka Riswandi Dihukum Mati
Korban Penganiayaan Oknum Paspampres/Tangkapan layar media sosial
ACEH - Sejumlah warga di Banda Aceh mengecam aksi penyiksaaan terhadap Imam Masykur hingga meninggal dunia, yang dilakukan oleh oknum Paspampres Praka Riswandi Manik, terhadap warga Kabupaten Bireun Provinsi Aceh tersebut. Warga berharap agar pelaku bisa dituntut hukuman mati.

“Warga aceh meminta aparat penegak hukum agar bisa menjatuhkan hukuman pemecatan secara tidak hormat dan dijatuhkan hukuman mati bagi para pelaku penganiayaan,” ujar Syahril, warga Aceh.

Dikatannya, sejumlah warga di Kota Banda Aceh akan bersedia mengawal kasus penganiayaan yang menghilangkan nyawa warga aceh tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kita akan mengawalnya sampai vonis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rafael Granada Baay membenarkan adanya kasus dugaan penganiayaan anak buahnya terhadap seorang warga Aceh hingga tewas.

Jenderal Kopassus Bintang dua ini mengatakan, kasus penganiayaan oknum Paspampres tersebut saat ini sudah ditangani Pomdam Jaya.

Halaman:
1 2
      
