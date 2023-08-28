Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Nama Indonesia dengan Jumlah 9 Huruf Adalah Singkatan dari Nama Walisongo? Cek Faktanya

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:31 WIB
Apakah Benar Nama Indonesia dengan Jumlah 9 Huruf Adalah Singkatan dari Nama Walisongo? Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA- Beberapa isu dan informasi yang melekat di benak banyak masyarakat mengenai sejarah Indonesia. Salah satunya nama Indonesia diambil dari sebuah nama singkatan walisongo.

Meluasnya informasi tersebut membuat banyak warga tanah air turut penasaran akan kebenarannya. Sebab banyak artikel yang menyebutkan bahwa nama Indonesia merupakan akronim dari nama para Wali Songo.

Lantas apakah benar nama Indonesia dengan jumlah 9 huruf adalah singkatan dari nama Walisongo? Simak penjelasannya.

Namun sayangnya, informasi viral yang tersebar tersebut pada kenyataanya masuk dalam kategori Hoax.

Melansir laman resmi Kementerian Informasi dan Informatika, menyebutkan bahwa pemberian nama Indonesia berasal dari kata "Indus" (Hindia) dan "nesia" (kepulauan) yang digagaskan oleh James Richardson, pengacara asal Inggris berserta koleganya.

Lalu pemberian nama Indonesia mulai digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1920-an. Berbeda dengan era walisongo yang hidup pada abad ke-15 hingga ke-16, di mana nama Indonesia pada masa itu belum dikenal.

Halaman:
1 2
      
