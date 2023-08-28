Survei LSJ: Partai Perindo Tembus ke Parlemen, Elektabilitas Capai 5,1 Persen

JAKARTA – Hasil survei terbaru Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukan elektabilitas Partai Perindo terus meningkat dan saat ini mencapai 5,1%.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini adalah satu-satunya partai politik (parpol) nonparlemen yang akan tembus ke Senayan di Pemilu 2024.

“Elektabilitas Partai Perindo 5,1 % mengungguli 2 parpol parlemen, yaitu PAN 3,1% dan PPP 2,1%,” ujar Direktur Riset LSJ Fetra Ardianto, Senin (28/8/2023).

Fetra melanjutkan, PDI Perjuangan masih memimpin dengan elektabilitas 19,2%, mengungguli 17 partai peserta pemilu lainnya.

“Sementara Partai Gerindra mencapai elektabilitas 17,5%. Disusul oleh Partai Golkar dengan elektabilitas 10,9% serta Partai Demokrat dengan 9,9%. Di posisi papan tengah, terdapat Partai NasDem (9,2%), PKB (7,9%) dan PKS (7,7%),” tutupnya.

Sekadar diketahui, survei LSJ dilaksanakan pada 14 -24 Agustus 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia.

Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih atau seluruh penduduk Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.