Bertemu Megawati, Ketum Hanura Oesman Sapta Disebut Mantap Dukung Ganjar Nyapres

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang (Oso) dijadwalkan akan menemui ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (28/8/2023).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan kedatangan Oso dan jajaran adalah untuk memantapkan kerja sama dengan partai berlogo banteng tersebut.

"Kedatangan Partai Hanura nanti siang ke Kantor DPP PDI Perjuangan untuk secara formal dan memantabkan diri bekerja sama dengan PDI Perjuangan," ucapnya dalam keterangan.

Usut punya usut, Oso datang untuk menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kata Said, Oso semakin mantab bekerjasama dengan PDIP setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Medan beberapa waktu lalu.