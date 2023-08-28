Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Megawati, Ketum Hanura Oesman Sapta Disebut Mantap Dukung Ganjar Nyapres

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:15 WIB
Bertemu Megawati, Ketum Hanura Oesman Sapta Disebut Mantap Dukung Ganjar <i>Nyapres</i>
PDIP bertemu dengan Hanura di Menteng (Foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Oesman Sapta Odang (Oso) dijadwalkan akan menemui ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (28/8/2023).

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan kedatangan Oso dan jajaran adalah untuk memantapkan kerja sama dengan partai berlogo banteng tersebut.

"Kedatangan Partai Hanura nanti siang ke Kantor DPP PDI Perjuangan untuk secara formal dan memantabkan diri bekerja sama dengan PDI Perjuangan," ucapnya dalam keterangan.

Usut punya usut, Oso datang untuk menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kata Said, Oso semakin mantab bekerjasama dengan PDIP setelah bertemu dengan Presiden Jokowi di Medan beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo PDIP Hanura
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement