Mesra, Ganjar dan Megawati Makan Mie Ayam Bersama Ketum Hanura Oesman Sapta Odang

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan jajarannya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Nampak, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga hadir menyambut Oso. Sejumlah petinggi PDIP pun turut hadir seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama sejumlah pengurus pusat seperti Arif Wibowo, Sadarestuwati, Mindo Sianipar, Nusyirwan Soedjono, Ahmad Basarah dan Eriko Sotarduga.

Sementara, Ketua Umum Hanura Oesman Satpa Odang didampingi Sekjen Kodrat Shah, Bendahara Umum Halim Shahab, Ketua Dewan Kehormatan Marwan Paris, Ketua Dewan Penasihat Bachtiar Aly dan pengurus pusat Hanura.

Megawati bersama Ganjar menerima Oesman di ruang tamu lantai 3, DPP PDIP. Sekjen PDIP dan Eriko Sotarduga menyaksikan momen tersebut.

Megawati lalu berdialog dengan Ganjar dan Oesman. Terlihat mie ayam yang siap untuk dilahap Ganjar dan Oesman.

Partai Hanura sejak awal telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar pasca Megawati menetapkan Ganjar sebagai capres pada 21 April lalu.