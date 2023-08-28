Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Partai Hanura Resmi Dukung Capres Ganjar Pranowo

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:40 WIB
JAKARTA - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyatakan kesiapannya secara resmi mendukung Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura Kodrat Shah.

"Kami siap (partai Hanura), kita siap bekerjasama sama untuk memenangkan calon presiden kita dan kami sudah melakukan itu di beberapa Daerah," ucapnya saat pertemuan dengan jajaran PDIP di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut nampak dihadiri oleh para petinggi PDIP. Seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Bacapres Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sementara, Hanura turut dihadiri Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (Oso) dan jajarannya.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Hanura merupakan partai pertama setelah PDIP yang menetapkan dukungann Ganjar Pranowo menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, Hanura baru menyatakan secara resmi pada Senin, (28/8/2023). Hal

Halaman:
1 2
      
