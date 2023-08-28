5 Kasus Paspampres Paling Viral, Terbaru Paling Sadis!

JAKARTA - Kasus Paspampres paling viral kini kembali ramai diungkit untuk jadi pembicaraan. Terlebih belum lama ini terjadi kembali sebuah kasus yang melibatkan anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap warga Aceh di Jakarta.

Hal ini otomatis semakin memperpanjang daftar kasus Paspampres yang viral ke masyarakat. Sebelumnya, sudah banyak anggota Paspampres yang terlibat berbagai kasus mulai dari kekerasan hingga tindakan asusila.

Melansir dari berbagai sumber, Senin (28/8/2023), berikut adalah 5 kasus Paspampres paling viral yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Terobos pos penyekatan PPKM

Seorang Paspampres bernama Praka Izroi viral setelah terlibat cekcok dengan anggota polisi yang berjaga di pos penyekatan PPKM Darurat, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Juli 2021 lalu.

Dalam video yang beredar, Praka Izroi yang mengenakan pakaian biasa hendak mengikuti apel. Akan tetapi, dirinya dicegat dan dimintai kartu tanda anggota oleh polisi yang bertugas.

Meski berujung diizinkan lewat, cekcok tersebut berlanjut dengan sebanyak 50-an Paspampres yang menyerbu Polres Metro Jakarta Barat. Beruntung, kasus ini berakhir dengan damai.