PDIP dan Partai Hanura Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Strategi Pemenangan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) RI, Ganjar Pranowo menerima kehadiran ketua umum partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (Oso) di lantai 5 Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Kedatangan Oso tersebut adalah untuk menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo secara resmi.

Pertemuan yang juga dihadiri oleh petinggi PDIP, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ini berlangsung tertutup.

Mulanya, Hasto menyatakan kehadiran Hanura merupakan partai pertama setelah PDIP yang menyatakan dukungan kepada Ganjar. Namun, baru dinyatakan secara resmi hari ini.

Hal itu dikarenakan, Partai Hanura tengah menjalankan tugas mendulang suara dukungan di berbagai wilayah di Indonesia. Terutama dukungan untuk Ganjar.