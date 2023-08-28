LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai LRT Jabodebek yang sudah resmi beroperasi hari ini, Senin (28/8/2023). Menariknya, selama satu bulan pertama, ada promo tiket Rp5 ribu untuk semua tujuan.

Moda transportasi berbasis kereta layang ringan ini melayani rute Bekasi-Jakarta dengan 14 stasiun. Sementara untuk rute Depok-Jakarta dengan 12 Stasiun.

Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat kuliner khas berupa Sop Buntut yang berbeda. Sop Buntut ini antilemak dengan kuah yang terbuat dari rempah-rempah. Makanan ini dipercaya bisa menyehatkan tubuh.

(Widi Agustian)