HOME NEWS NASIONAL

LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:21 WIB
LRT Jabodebek Resmi Beroperasi, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini Pukul 21.00 WIB
Okezone Updates Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai LRT Jabodebek yang sudah resmi beroperasi hari ini, Senin (28/8/2023). Menariknya, selama satu bulan pertama, ada promo tiket Rp5 ribu untuk semua tujuan.

Moda transportasi berbasis kereta layang ringan ini melayani rute Bekasi-Jakarta dengan 14 stasiun. Sementara untuk rute Depok-Jakarta dengan 12 Stasiun.

Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur terdapat kuliner khas berupa Sop Buntut yang berbeda. Sop Buntut ini antilemak dengan kuah yang terbuat dari rempah-rempah. Makanan ini dipercaya bisa menyehatkan tubuh.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Widi Agustian)

      
