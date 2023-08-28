Anggota Paspampres Praka Riswandi Ngaku Polisi saat Culik dan Habisi Nyawa Imam Masykur





JAKARTA - Oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Praka Riswandi Manik mengaku sebagai anggota polisi pada saat melakukan penculikan terhadap warga Aceh bernama Imam Masykur (25).

Diketahui, peristiwa penculikan yang berujung pembunuhan tersebut terjadi di kawasan, Rempoa, Tangerang Selatan, pada Sabtu 12 Agustus 2023 lalu.

"Ngaku dia polisi, malah dia pakai atribut polisi waktu penangkapan itu. Itu kata saksi yang disitu, badannya tegap pakai rompi yang ada tulisannya polisi, kan polisi jadi pasti mundur biar gak ikut campur," kata sepupu korban, Said Sulaiman saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Namun pada saat meminta uang tebusan sebesar Rp 50 juta, tersangka tidak mengaku sebagai polisi. Tidak hanya sekadar meminta uang tebusan, para tersangka juga melakukan penganiayaan berat hingga korban tewas.

Jasad korban sendiri baru ditemukan beberapa hari kemudian setelah peristiwa penculikan. Jasad Imam Masykur ditemukan oleh warga di sungai di kawasan Karawang, Jawa Barat.

"Nggak ngaku polisi (saat meminta uang tebusan), cuman dia minta uang tebusan doang," ungkap Said.

Said memastikan, korban tidak memiliki utang piutang dan masalah apapun sebelumnya. Disebutnya, korban merantau ke Jakarta sejak 2022 lalu. Dia berjualan kosmetik di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Namun dia juga yakin penculikan tersebut tidak berkaitan dengan penjualan obat terlarang yang dijalani Imam Masykur.