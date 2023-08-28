Teknik Modifikasi Cuaca Mikro Mulai Diuji Coba Atasi Polusi Udara

JAKARTA - Pemerintah menggunakan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan dalam rangka mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Meski begitu, TMC dengan menaburkan NaCl hanya bisa dilakukan jika ada awan-awan uap air. Sehingga, jika tidak ada awan uap air maka TMC tidak bisa dilaksanakan.

“Memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara, lalu berputar-putar di situ saja kan jadi susah, tetapi ketika dia tercuci memang jadi baik, tapi memang ada persoalan ketika TMC itu harus menunggu awan,” ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Senin (28/8/2023).

Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Riset Teknologi dan Inovasi (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga Pemerintah DKI Jakarta saat ini sedang mengembangkan teknik modifikasi cuaca mikro.

“Oleh karena itu diambil kemarin, dilakukan uji coba di Pertamina, di gedung Pertamina yang di depan Istiqlal dan di gedung-gedung GBK, pekerjaannya Pemda DKI, BRIN dan BMKG, KLHK juga mengikuti perkembangannya itu ada yang namanya teknik modifikasi cuaca mikro,” kata Siti.