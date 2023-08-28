Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa 9 Saksi Usut Kasus TPPU Panji Gumilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:46 WIB
Bareskrim Periksa 9 Saksi Usut Kasus TPPU Panji Gumilang
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang, pada hari ini, Senin (28/8/2023).

"Pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dari pihak Yayasan dan Madrasah," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan kepada awak media, Jakarta, Senin (28/8/2023).

 BACA JUGA:

Whisnu tidak merinci siapa saja identitas saksi yang diperiksa pada hari ini. Namun, Ia hanya memastikan saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan dari pihak yayasan dan madrasah.

Di sisi lain, Whisnu mengungkapkan, dalam penyidikan TPPU Panji Gumilang, pada pekan ini bakal dilakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi lainnya.

 BACA JUGA:

"Rencana minggu ini diagendakan pemeriksaan terhadap 13 saksi dari pihak Yayasan, Madrasah, dan penerima dana," ujar Whisnu.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sudah resmi meningkatkan perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang ke tahap penyidikan.

Halaman: 1 2
1 2
      
