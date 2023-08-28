Tuntut Pelaku Dihukum Secara Adil, Ibu Kandung Imam Masykur Minta Bantuan Hotman Paris

JAKARTA - Fauziyah, ibu kandung Imam Masykur (25) korban penculikan dan pembunuhan Praka RM, oknum anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), meminta bantuan hukum pada pengacara Hotman Paris. Dia menutut agar pelaku pembunuh anaknya diiadili.

Hal itu disampaikan Fauziyah melalui akun instagram pribadi Hotman Paris. Dalam video tersebut Fauziyah setelah memperkenalkan diri meminta bantuan kepada Hotman Paris memberikan pendampingan hukum atas kasus anaknya yang kini telah meninggal.

"Saya memohon kepada Bapak Hotman Paris dan Tim 911 untuk membantu kami dalam mencari keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban penganiayaan pembunuhan dari oknum TNI sebab kami orang kecil," kata Fauziyah dalalam video dikutip Senin (28/8/2023).

Dalam video tersebut juga meminta agar kasus tersebut dibuka secara terang di hadapan publik. Dia juga menuntut agar kasus pelaku dalam kasus terbunuhnya anaknya itu dihukum secara adil.

"Dipastikan ada kepastian hukum seadil adilnya. Kami berharap betul pada Pak Hotman Paris dan tim 911 untuk kejelasan kasus ini," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Danpaspampres Mayjen Rafael Granada Baay menyampaikan bahwa kasus penculikan, penganiayaan yang berujung pembunuhan tersebut ditangani oleh Pomdam Jaya Jayakarta. Dia memastikan jika oknum anggota Pasmpamres tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum.