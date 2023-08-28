Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Munas dan Konbes NU Bahas Tujuh Persoalan Mendesak Bangsa

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:34 WIB
Munas dan Konbes NU Bahas Tujuh Persoalan Mendesak Bangsa
Munas dan Konbes NU bahas tujuh persoalan bangsa/Foto: NU
A
A
A

 

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musayawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama pada September mendatang membahas tujuh persoalan bangsa.

Ketujuh persoalan itu antara lain menyangkut kecerdasan buatan (AI), haji, konsep al-i’anah ‘ala al-ma’shiyah (membantu kemaksiatan), hubungan ulama dengan umara (pemerintah), RUU Perampasan Aset, sekolah lima hari, dan aturan turunan RUU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

 BACA JUGA:

Konbes dan Munas Alim Ulama NU rencananya akan digelar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema “Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan”.

Agenda ini sangat penting karena berbagai persoalan yang akan dibahas berangkat dari situasi dan kondisi yang relevan. Karenanya, hasil pembahasan ini diarahkan tidak saja pada aspek keputusan hukumnya, tetapi juga pada solusi yang menjadi masukan penting untuk negara dan masyarakat.

 BACA JUGA:

“Yang ingin kami suarakan itu bahwa Nahdlatul Ulama tidak berada di menara gading, tidak hidup menyendiri, hidup bersama masyarakat, bersama negara,” kata Ketua Steering Committee Munas dan Konbes NU 2023 KH Abdul Ghofur Maimoen di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Kiai Ghofur menyampaikan, pembahasan terhadap berbagai problem masyarakat dan negara ini dilakukan guna menemukan masukan bagi kepentingan yang paling maslahat bagi umum. Sebab, pengumpulan masalah ini dipilih dengan melihat studi kasus di tengah masyarakat.

Halaman:
1 2
      
