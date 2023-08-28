Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Didukung Partai Hanura, Ganjar Pranowo: Tentu Ini Energi

Irfan Maulana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:56 WIB
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyambut baik kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (Oso) beserta jajarannya.

Diketahui, kedatangan Oso dan jajarannya di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (28/8/2023) adalah untuk menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Ganjar mengatakan bahwa Hanura merupakan partai pertama setelah PDIP yang menyatakan dukungan terhadapnya. Namun, baru dinyatakan secara resmi hari ini.

Hal itu dikarenakan, Partai Hanura yang sibuk untuk konsolidasi dukungan partai di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut Ganjar, dukungan Partai Hanura terhadapnya adalah energi.

"Tentu ini energi, karena selama bulan ini kami mengkonsolidasikan seluruh kekuatan udara, darat ya, termasuk dari partai-partai yang InsyaAllah sebentar lagi akan kita konsolidasikan," katanya.

Halaman:
1 2
      
