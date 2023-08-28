Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Oknum Paspampres, Ini Dua Prajurit Pelaku Penculik dan Penganiayaan Warga Aceh hingga Tewas

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:37 WIB
Selain Oknum Paspampres, Ini Dua Prajurit Pelaku Penculik dan Penganiayaan Warga Aceh hingga Tewas
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Pomdam Jaya telah menahan tiga orang anggota TNI, buntut dari penculikan dan penganiayaan seorang warga asal Aceh hingga tewas. Satu merupakan oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Praka RM.

Sementara, dua lainnya ialah Praka HS dari kesatuan Direktorat Topografi dan Praka J dari Satuan Kodam Iskandar Muda. Hal tersebut diungkap Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar.

 BACA JUGA:

"Sementara yang kami amankan tiga orang, (anggota) TNI semua," kata Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

"HS dari topografi, J dari Kodam Iskandar Muda yang sedang (di bawah perintah) BP di Jakarta," sambungnya.

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, Praka RM bersama dua anggota TNI lain diduga melakukan penculikan dan penganiayaan warga Aceh bernama Imam Masykur (25) hingga tewas. Bahkan Praka RM sempat mengaku sebagai anggota polisi untuk melakukan pemerasan.

Irsyad Hamdie mengatakan, Imam Syukur ternyata sengaja diculik oleh oknum Paspampres tersebut karena diduga menjual obat secara ilegal.

"Karena mereka (Imam Masykur) kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau misalnya dilakukan penculikan dilakukan pemerasan itu mereka enggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang-orang itu," ujar Irsyad Hamdie Bey Anwar, saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

