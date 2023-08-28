Pesta Gemilang Ajang Penghargaan Bergengsi Indonesia Awards 2023 Meriahkan Launching iNews Media Group dalam 3 Hari Lagi, LIVE di iNews

JAKARTA - Dalam 3 hari lagi, tepatnya Kamis (31/8), Indonesia akan menyaksikan sebuah peristiwa gemilang yang sangat dinantikan oleh para insan pemberitaan, olahraga dan entertainment. Launching iNews Media Group dan acara penghargaan Indonesia Awards 2023 akan menjadi sorotan utama.

Indonesia Awards 2023 sebuah ajang penghargaan prestisius akan menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga dan entertainment. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya. Berikut ini beberapa kategori nominasi dala Indonesia Awards 2023, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit.

Selain itu, Indonesia Awards 2023 pun memberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta penghargaan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo. Acara ini memiliki nilai tambah yang tak ternilai, karena para pemenang di setiap kategori nominasi ditentukan melalui voting pemirsa. Ini adalah wujud partisipasi masyarakat dalam menghargai upaya yang telah ditanamkan oleh para insan kreatif dan berbakat.

Tak hanya sebagai panggung penghargaan, acara ini juga menjadi momen bersejarah dengan launching iNews Media Group sebagai media terdepan. Langkah yang diambil ini membuktikan komitmen mereka untuk tampil lebih besar, lebih lengkap dan lebih kuat lagi. iNews Media Group tidak hanya sekedar media tetapi juga mitra setia dalam memberikan informasi dan hiburan yang inspiratif.

Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, iNews Media Group siap menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita-berita berkualitas dan konten-konten menarik enam grup media besar, yaitu Okezone Group, SINDOnews Group, iNews Group, idxchannel Group, Celebrities Group, dan Sports Group. Setiap grup terdiri dari gabungan 4 platform media sekaligus yaitu media online, TV, radio, serta media sosial.