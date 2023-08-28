Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Rumah Kita, Ganjar Pranowo: Semoga Jadi Pengembangan Talenta Kreatif

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:10 WIB
Resmikan Rumah Kita, Ganjar Pranowo: Semoga Jadi Pengembangan Talenta Kreatif
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo meresmikan Rumah Kita yang merupakan akronim dari Rumah Kreasi Insan Nusantara bersama relawan ExtravaGanjar (XVG) di Jalan Tangkas Baru No E2 Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

Rumah aspirasi XVG itu diinisiasi relawan artis hingga musisi Tanah Air seperti Adi Adrian, Elfonda Mekel alias Once Mekel, Anang Hermansyah, Ian Antono, hingga Nabila Syakieb.

“Kawan-kawan dari artis yang kemarin ngobrol, para musisi ngobrol yang kemudian membuat komunitas untuk menjadi relawan dari sisi seninya. Mereka menamakan diri sebagai ExtravaGanjar,” kata Ganjar di lokasi.

Seperti namanya, Ganjar menjelaskan bahwa Rumah Kita merupakan sebuah tempat untuk para pelaku kreatif mengekspresikan dirinya melalui karya-karya.

Harapannya, Rumah Kita yang mengusung slogan ‘Lanjut, Gan!’ itu bisa mendatangkan musisi, artis, sampai influencer untuk berdiskusi banyak hal seputar dunia industri kreatif yang kini sedang melaju pesat.

“Ngobrol yang jauh lebih dalam dari itu sebenanrya kita sedang bicara IP, bicara royalty, bicara proses kreatif, bicara perlindungan artis ya, termasuk karya-karyanya,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar berharap Rumah Kita menjadi tempat para pelaku industri kreatif menyuarakan aspirasi-aspirasinya kepada para pemangku kebijakan dan pemerintah. Sehingga industri ini semakin berkembang dan talenta-talentanya bisa mendunia.

“Banyak proses kreatif yang lain seperti kaderisasi para artis. Jadi talent-talent yang dimiliki itu bagaimana kita kembangkan dan kemudian bisa mendunia,” imbuh Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement