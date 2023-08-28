Resmikan Rumah Kita, Ganjar Pranowo: Semoga Jadi Pengembangan Talenta Kreatif

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo meresmikan Rumah Kita yang merupakan akronim dari Rumah Kreasi Insan Nusantara bersama relawan ExtravaGanjar (XVG) di Jalan Tangkas Baru No E2 Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu (27/8/2023).

Rumah aspirasi XVG itu diinisiasi relawan artis hingga musisi Tanah Air seperti Adi Adrian, Elfonda Mekel alias Once Mekel, Anang Hermansyah, Ian Antono, hingga Nabila Syakieb.

“Kawan-kawan dari artis yang kemarin ngobrol, para musisi ngobrol yang kemudian membuat komunitas untuk menjadi relawan dari sisi seninya. Mereka menamakan diri sebagai ExtravaGanjar,” kata Ganjar di lokasi.

Seperti namanya, Ganjar menjelaskan bahwa Rumah Kita merupakan sebuah tempat untuk para pelaku kreatif mengekspresikan dirinya melalui karya-karya.

Harapannya, Rumah Kita yang mengusung slogan ‘Lanjut, Gan!’ itu bisa mendatangkan musisi, artis, sampai influencer untuk berdiskusi banyak hal seputar dunia industri kreatif yang kini sedang melaju pesat.

“Ngobrol yang jauh lebih dalam dari itu sebenanrya kita sedang bicara IP, bicara royalty, bicara proses kreatif, bicara perlindungan artis ya, termasuk karya-karyanya,” kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar berharap Rumah Kita menjadi tempat para pelaku industri kreatif menyuarakan aspirasi-aspirasinya kepada para pemangku kebijakan dan pemerintah. Sehingga industri ini semakin berkembang dan talenta-talentanya bisa mendunia.

“Banyak proses kreatif yang lain seperti kaderisasi para artis. Jadi talent-talent yang dimiliki itu bagaimana kita kembangkan dan kemudian bisa mendunia,” imbuh Ganjar.