INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Gen Z Berkontribusi Jadikan Ekonomi Indonesia Terbesar ke-4 pada 2050

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:21 WIB
Ganjar Pranowo: Gen Z Berkontribusi Jadikan Ekonomi Indonesia Terbesar ke-4 pada 2050
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah -- yang juga bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo membeberkan kontribusi penting Gen Z untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 dunia di tahun 2050.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila (UP) Tahun Ajaran 2023/2024 di Gedung Serba Guna UP, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

“Merekalah anak-anak muda yang saya sebut generasi inovasi inilah yang nantinya mereka akan merespon persoalan dan perubahan,” kata Ganjar.

Di hadapan 2.100 mahasiswa baru UP Ganjar memaparkan, berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) posisi perekonomian Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3.605 dolar AS.

Sementara itu, data PricewaterhouseCooper (PWC) menyebutkan, Indonesia diproyeksi berada di posisi 7 sebagai negara dengan perekonomian terbesar dunia lewat perkiraan pendapatan per kapita sebesar 10.000 dolar AS. Lalu di tahun 2050 mendatang, ekonomi Indonesia diperkiraan menempati posisi 4 terbesar.

Kondisi perekonomian Indonesia pun akan lebih unggul Brazil, Rusia, Mexico, hingga Jepang dengan perkiraan pendapatan per kapita sebesar 23.000 dolar AS.

