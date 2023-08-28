Longsor Timpa Rumah Warga di Bogor, Kamar dan Dapur Jebol

BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Satu unit rumah warga terdampak dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi saat hujan deras pukul 16.00 WIB. Dimana, tebingan setinggi 3 meter dengan lebar 3 meter longsor.

"Penyebab kejadian hujan deras dengan insensitas tinggi di wilayah tersebut," kata Theo dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Material longsoran menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Akibatnya, bagian kamar dan dapur rumah jebol dan penghuninya 1 KK dengan 3 jiwa terpaksa harus mengungsi sementara. "Korban jiwa nihil," jelasnya.