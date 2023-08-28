Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Longsor Timpa Rumah Warga di Bogor, Kamar dan Dapur Jebol

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |00:59 WIB
Longsor Timpa Rumah Warga di Bogor, Kamar dan Dapur Jebol
Longsor di Bogor (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

BOGOR - Tanah longsor terjadi di wilayah Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Satu unit rumah warga terdampak dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi saat hujan deras pukul 16.00 WIB. Dimana, tebingan setinggi 3 meter dengan lebar 3 meter longsor.

"Penyebab kejadian hujan deras dengan insensitas tinggi di wilayah tersebut," kata Theo dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Material longsoran menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Akibatnya, bagian kamar dan dapur rumah jebol dan penghuninya 1 KK dengan 3 jiwa terpaksa harus mengungsi sementara. "Korban jiwa nihil," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187963/rumah_di_depok_nyaris_ambruk_karena_longsor-ld1J_large.jpg
Rumah di Depok Nyaris Ambruk karena Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442/pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186805/longsor_di_tapanuli_utara-gpcB_large.jpg
Tim SAR Temukan Korban Longsor di Proyek PLTM Aek Sibundong Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186429/wali_kota_sibolga-Zo1B_large.jpg
Wali Kota Sibolga Hilang Kontak, Terakhir Beri Kabar Terjebak Longsor di Tapanuli Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185921/longsor_banjarnegara-NTQj_large.jpg
Operasi Pencarian Dihentikan, 11 Korban Longsor Banjarnegara Tidak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185701/longsor-sBWq_large.jpg
Operasi SAR Terakhir, Pencarian Korban Longsor Banjarnegara Difokuskan di Sektor C
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement