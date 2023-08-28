Oknum Paspampres Bunuh Warga Aceh, Keluarga Korban Minta Pelaku Dihukum Maksimal

JAKARTA - Keluarga Imam Masykur, warga Aceh yang menjadi korban penculikan, penganiayaan sadis, hingga pembunuhan oknum Paspampres, meminta agar semua pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya itu.

"Kami mau untuk kasus ini dituntaskan karena ini menyangkut nyawa, begitu juga dengan pelaku-pelaku setimpal dengan perbutannya," ujar sepupu korban, Said Sulaiman saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, aparat diminta tak tebang pilih dalam memproses hukum pelaku pembunuhan Imam meski pelaku merupakan oknum Paspampres. Pasalnya, pelaku telah menghilangkan nyawa seseorang.

"Jangan mentang-mentang oknum didiamkan, kami keluarga di sini sangat kehilangan, dia yang menafkahi keluarga dan adik-adiknya di sini," tuturnya.