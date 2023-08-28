Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Oknum Paspampres Bunuh Warga Aceh, Keluarga Korban Minta Pelaku Dihukum Maksimal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |05:30 WIB
Oknum Paspampres Bunuh Warga Aceh, Keluarga Korban Minta Pelaku Dihukum Maksimal
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Imam Masykur, warga Aceh yang menjadi korban penculikan, penganiayaan sadis, hingga pembunuhan oknum Paspampres, meminta agar semua pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya itu.

"Kami mau untuk kasus ini dituntaskan karena ini menyangkut nyawa, begitu juga dengan pelaku-pelaku setimpal dengan perbutannya," ujar sepupu korban, Said Sulaiman saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, aparat diminta tak tebang pilih dalam memproses hukum pelaku pembunuhan Imam meski pelaku merupakan oknum Paspampres. Pasalnya, pelaku telah menghilangkan nyawa seseorang.

"Jangan mentang-mentang oknum didiamkan, kami keluarga di sini sangat kehilangan, dia yang menafkahi keluarga dan adik-adiknya di sini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement