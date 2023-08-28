Korban Pembunuhan Sadis Oknum Paspampres Nafkahi 2 Adiknya di Kampung

JAKARTA - Sepupu Imam Masykur, korban penculikan, penganiayaan hingga pembunuhan sadis oleh oknum paspampres, Said Sulaiman mengatakan korban sejatinya dikenal sebagai pribadi yang baik. Bahkan, korban masih menafkahi dua orang adiknya yang ada di kampung halamannya.

"Kami keluarga di sini sangat kehilangan, dia yang menafkahi keluarga dan adik-adiknya di sini," ujar Said saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, korban merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, yang mana dia merupakan tulang punggung keluarga dan masih memberikan nafkah terhadap dua orang adiknya yang berada di kampungnya kawasan Bireuen, Provinsi Aceh. Maka itu, keluarga sangat kehilangan korban.

Apalagi, kata dia, sebelum korban ditemukan dalam kondisi tewas di Karawang, Jawa Barat, ibu korban sempat diancam oleh pelaku. Pelaku mengancam bakal menghabisi nyawa anak tercintanya itu bila tak mau memberikan uang tebusan.

"Sama orangtuanya sampai dibilang itu, (pelaku) kalau ibu sayang sama anak ibu kirim duit Rp50 juta, kalau tidak saya bunuh anak ibu, saya buang ke sungai kata dia," tuturnya menirukan perkataan pelaku saat pelaku menghubungi orangtua korban.

Terlebih, bebernya, pelaku sempat mengirimkan video saat korban dianiaya secara brutal dan biadab hingga membuat korban berteriak kesakitan. Orangtua korban sampai tak menerima kabar apapun tentang anak tercintanya itu selama seminggu lebih pasca anaknya itu diculik oknum paspampres.