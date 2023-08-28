Pj Gubernur Heru Tanam 1.050 Pohon di Sepanjang Kali Mookervart

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghijaukan area di pinggiran kali di sejumlah wilayah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanam pohon di kawasan Kali Mookervart, tepatnya di Jalur Hijau Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sepanjang 4 kilometer, Minggu 27 Agustus 2023.

Heru menyebut sebanyak 1.050 pohon ditanam di area sepanjang empat kilometer itu. Diketahui wilayah Jabodetabek beberapa hari ke belakang diterpa polusi udara yang meningkat.

"Hari ini kita menanam 100 sekian dan akan terus berlanjut sepanjang empat kilometer. Ini mirip seperti penanaman pohon di kolong Tol Becakayu," kata Heru dalam keterangannya dikutip, Senin (28/8/2023).

Heru juga meminta jajaran Wali Kota melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mencari lokasi menanam pohon agar penghijauan dapat terus dilakukan di seluruh Jakarta.

"Saya minta Pak Wali Kota melalui Sudin SDA dan Sudin Pertamanan, cari lokasi-lokasi di sepanjang bantaran kali dan waduk yang bisa ditanam, dihijaukan. Kita lakukan terus-menerus," ucapnya.

Jenis pohon yang ditanam di setiap wilayah berbeda-beda. Pemilihan jenis pohon disesuaikan dengan kondisi alam Jakarta, seperti Tabebuya, Pulai, Kayu Putih, Spathodea, dan Ketapang Kencana.