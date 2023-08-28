Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta, Modifikasi Cuaca Dilanjutkan hingga 2 September 2023

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:14 WIB
Hujan Guyur Jakarta, Modifikasi Cuaca Dilanjutkan hingga 2 September 2023
Modifikasi cuaca dilanjutkan hingga 2 September 2023. (Ilustrasi/MPI)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dilanjutkan hingga 2 September 2023.

Sebelumnya, hujan mengguyur sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (27/8/2023) sore hingga malam hari. Hujan turun setelah dilakukan operasi modifikasi cuaca sejak 24 Agustus 2023.

Sebagaimana diketahui, TMC tahap pertama telah dilakukan pada periode 19 hingga 21 Agustus. Kemudian rencananya dilanjutkan lagi tahap kedua yakni pada 24 Agustus sampai 2 September 2023.

“TMC sudah dijadwalkan 24 Agustus sd 2 September 2023,” ungkap Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto dalam keterangannya kepada MNC Portal, Senin (28/8/2023).

Sementara itu, Guswanto mengatakan, untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca tergantung dari potensi pertumbuhan awan-awan hujan yang memadahi dan kelembaban udara relatif di atas 80%.

“Untuk pelaksanaan tergantung dinamika atmosfer harian, yaitu tersedianya potensi pertumbuhan awan hujan yang memadai dan kelembaban udara relatif di atas 80 persen,” kata Guswanto.


