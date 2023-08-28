Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Pembunuhan Oknum Paspampres Dinilai Tak Suka Berkelahi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |07:25 WIB
Korban Pembunuhan Oknum Paspampres Dinilai Tak Suka Berkelahi
Korban pembunuhan okbum Paspampres dikenal tidak suka berkelahi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sepupu Imam Masykur, korban penculikan, penganiayaan hingga pembunuhan sadis oknum paspampres, Said Sulaiman menyebutkan, korban sejatinya dikenal sebagai pribadi yang baik dan tak suka berkelahi.

"Tak ada cekcok sama sekali, masalah utang piutang juga tak ada. Dia anaknya tak ada macem-macem, tak banyak tingkah, tak ada berantem sama orang, bisa tanya ke warga di lokasi seperti apa korban, baik," ujar Said saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Menurutnya, korban dikenal sebagai pribadi yang baik, khususnya oleh keluarganya, termasuk dimatanya sebagai sepupunya. Korban pun tinggal mengekos di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan tak jauh dari toko kosmetik yang dijaganya itu.

Dia lantas menceritakan awal mula peristiwa penculikan, peganiayaan sadis, hingga pembunuhan yang dialami korban. Saat kejadian, korban sejatinya tengah berada di depan toko kosmetik, mendadak datang satu pelaku langsung masuk begitu saja ke toko korban tersebut.

"Beliau (korban) duduk di luar, dia (pelaku) langsung masuk, tak benar kan, dia (korban) bilang rampok-rampok, disitu kan ada anak-anak depan toko dia jadi langsung dibantuin lah, dipiting, sampai turunlah kawannya begitu ribut-ribut, turun dua orang dari mobil lagi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement