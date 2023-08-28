BMKG : Hujan di Jakarta Turun karena Teknologi Modifikasi Cuaca

BMKG bilang hujan yang mengguyur Jakarta kemarin karena modifikasi cuaca (Foto : Antara)

JAKARTA - Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi pada Minggu 27 Agustus 2023, petang.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati menyebutkan hujan tersebut merupakan hasil dari penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk memperceat pertumbuhan awan hujan dalam rangka mengatasi polusi udara.

“Hujan turun karena penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca yang masih dilakukan,” kata Dwikorita saat dihubungi awak media pada Senin (28/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan teknologi modifikasi cuaca masih akan terus dilakukan guna mengatasi permasalahan polusi udara di Ibu Kota.

“Mohon doanya untuk keberhasilan selanjutnya,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dilaporkan diguyur hujan pada Minggu malam ini. Warga mengaku bersyukur atas turunnya hujan itu.