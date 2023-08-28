Ada Kecelakaan di KM 7 Tol Jagorawi Arah Cawang, Lalin Padat

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di KM 7 tol Jagorawi arah Cawang, Jakarta Timur pada pukul 07.00 WIB melibatkan dua kendaraan hingga berimbas pada kepadatan lalu lintas. Kepadatan yang lokasi persisnya menjelang Cibubur menuju Cipayung, Jakarta Timur itu melibatkan kendaraan Colt Diesel dan Dump Truk, namun kini sudah ditangani.

"Penanganan kecelakaan sudah selesai ditangani sejak pukul 07.30 WIB. Saat ini kondisi lalin masih padat karena volume kendaraan saja," ujar petugas call center Jasa Marga, Pingky saat dihubungi MPI pada 08.47 WIB, Senin (28/8/2023).

Sementara itu, kepadatan lalin tol Jagorawi saat ini didominasi oleh volume kendaraan yang masih tinggi. Kepadatan kini dimulai sejak KM 8 Tol Jagorawi menuju Cawang.

"Untuk Jagorawi, dari sekitaran KM 8 masih terpantau padat hingga simpang susun Pasar Rebo. Lalu dari situ, masih terpantau padat hingga sekitaran Taman Mini (TMII). Informasi dikarenakan dampak volume kendaraan," jelas Pingky.

Lebih lanjut, arus lalin Tol Jagorawi selepas TMII kembali lancar hingga arah Cililitan. Namun kondisi lalin kembali padat hingga menjelang Simpang Susun Cawang.

"Sementara dari Simpang Susun Cawang menuju Tol Dalam Kota hingga KM 2 terpantau padat. Selanjutnya kondisi ramai lancar hingga arah Semanggi," tutup Pingky.

(Angkasa Yudhistira)