HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Jadi 10 Kota Termacet di Dunia, Jokowi : 996 Ribu Kendaraan Masuk Setiap Hari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:46 WIB
Jokowi jajal LRT Jabodetabek (Foto : MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan DKI Jakarta menjadi 10 kota termacet di dunia. Ia mengatakan hampir 1 juta kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya.

"Kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta," kata Jokowi dalam sambutannya saat peresmian LRT Jabodebek, di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Karena banyaknya kendaraan yang masuk ke Jakarta, kata Jokowi, muncul berbagai permasalahan mulai dari macet hingga polusi udara. "Oleh sebab itu macet, polusi juga selalu ada di Jakarta," kata Jokowi.

Dengan adanya kemacetan dan polusi tersebut, Jokowi pun menyebut Pemerintah melakukan langkah antisipatif dengan membangun moda transportasi massal.

"Oleh sebab itu, mengapa dibangun MRT, LRT, KRL, transjakarta, BRT Kereta bandara agar masyarakat kita semua beralih dr transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah," kata Jokowi.

Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang dan hari ini masih 80 ribu.

"Masih ada kapasitas yang belum penuh terisi," tambahnya.

