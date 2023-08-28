Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, BPBD Catat 13 Bencana

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:21 WIB
Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, BPBD Catat 13 Bencana
Sebanyak 13 kejadian bencana terjadi di Bogor pada Minggu (27/8/2023). (Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 27 Agustus 2023. Ada sebanyak 13 kejadian bencana yang tersebar di seluruh kecamatan.

"Total ada 13 laporan kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilio Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Terbanyak, Theo melanjutkan, bencana yang terjadi merupakan tanah longsor dengan 6 kejadian. Disusul pohon tumbang 3 kejadian, angin kencang 3 kejadian dan bangungan ambruk 1 kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut.

Berikut rincian 13 kejadian bencana yang melanda Kota Bogor pada Minggu 27 Agustus 2023 :

Tanah Longsor

1. Gang Kosasih, RT 06 RW 08, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan

2. Kampung Dekeng, RT 01 RW 08, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan

3. RT 03 RW 03, Pancagalih, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat

4. Kampung Sindang Barang Pengkolan, RT 01 RW 04, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat

5. TPT pondasi rumah di wilayah Warga Mulya, RT 02 RW 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur

6. TPT di wilayah Pondok Rumput RT 05 RW 06, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal

Pohon Tumbang

1. Di Jalan Cipinang Gading, Kelurahan Rangamekar, Kecamatan Bogor Selatan

2. Di wilayah Kantor Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

3. RT 01 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189308/bnpb-y51a_large.jpg
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283/banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189267/polri-DuNv_large.jpg
Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157/kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060/kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188985/seskab_teddy-84Hq_large.jpg
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement