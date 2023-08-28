Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, BPBD Catat 13 Bencana

Sebanyak 13 kejadian bencana terjadi di Bogor pada Minggu (27/8/2023). (Dok Okezone)

BOGOR - Hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 27 Agustus 2023. Ada sebanyak 13 kejadian bencana yang tersebar di seluruh kecamatan.

"Total ada 13 laporan kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilio Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Terbanyak, Theo melanjutkan, bencana yang terjadi merupakan tanah longsor dengan 6 kejadian. Disusul pohon tumbang 3 kejadian, angin kencang 3 kejadian dan bangungan ambruk 1 kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut.

Berikut rincian 13 kejadian bencana yang melanda Kota Bogor pada Minggu 27 Agustus 2023 :

Tanah Longsor

1. Gang Kosasih, RT 06 RW 08, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan

2. Kampung Dekeng, RT 01 RW 08, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan

3. RT 03 RW 03, Pancagalih, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat

4. Kampung Sindang Barang Pengkolan, RT 01 RW 04, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat

5. TPT pondasi rumah di wilayah Warga Mulya, RT 02 RW 03, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur

6. TPT di wilayah Pondok Rumput RT 05 RW 06, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal

Pohon Tumbang

BACA JUGA: 4 Fakta Perempuan Tewas Tertimpa Pohon Tumbang saat Tidur

1. Di Jalan Cipinang Gading, Kelurahan Rangamekar, Kecamatan Bogor Selatan

2. Di wilayah Kantor Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

3. RT 01 RW 10, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara