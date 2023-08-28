Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Membusuk Dalam Kontrakan Gegerkan Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:11 WIB
Mayat Pria Membusuk Dalam Kontrakan Gegerkan Warga Bogor
Penemuan mayat pria di kontrakan gegerkan warga Bogor. (Ilustrasi/Freepik)
BOGOR - Warga Kelurahan Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, digegerkan dengan temuan mayat pria dalam kamar kontrakan. Mayat tersebut dievakuasi polisi ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Ariani mengatakan, mayat tersebut ditemukan warga sekira pukul 06.30 WIB pagi tadi. Ketika ditemukan, kondisinya sudah mengeluarkan aroma tidak sedap.

"Posisinya di tempat tidur jam, diperkirakan sudah meninggal 3 hari yang lalu," kata Ariani dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda bekas luka atau kekerasan pada jasad tersebut.

"Info awal (diduga) meninggal karena sakit," katanya.

