HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kualitas Udara Buruk, 900 Ribu Kendaraan per Hari Masuk Jakarta dari Botabek

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |12:31 WIB
Kualitas Udara Buruk, 900 Ribu Kendaraan per Hari Masuk Jakarta dari Botabek
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan sebanyak 900 ribu kendaraan dari Bogor, Tangerang dan Bekasi masuk ke Jakarta per harinya.

Hal itu ia sampaikan di acara ‘Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara Jakarta’ di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

"Informasi dari Dinas Perhubungan, dari Pak Kadis bahwa yang masuk Jakarta itu kendaraan kurang lebih 997 ribu Botabek ke Jakarta, 900 ribu per hari," katanya.

Heru mengungkapkan, kondisi itu menjadi salah satu perhatian Pemprov DKI. Untuk itu, Heru menyebutkan setiap kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta harus lulus uji emisi.

"Nah, itu juga menjadi perhatian kita maka pemilik kendaraan individu maupun atau ATPM bersama-sama bahwa kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta itu juga kita tegakan uji emisi dan mereka keluar dari bengkel masing-bengkel pada saat uji rutin itu juga harus lulus uji emisi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
