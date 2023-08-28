Di Hadapan Maba Universitas Pancasila, Ganjar Yakin Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, meyakini Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju lantaran memiliki bonus demografi. Ia pun meminta generasi muda untuk mempersiapkan diri ke depan.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila, Gedung Serbaguna Universitas Pancasila Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Yakinlah bahwa Indonesia sedang dan pasti akan bertransformasi menjadi negara maju. Jadi pemain utama ekonomi dunia dan saya sendiri tentu saja musti siap. Kita semua mesti siap untuk memastikan semuanya akan terbuka pada saatnya," kata Gubernur Jawa Tengah ini.

Di hadapan ribuan mahasiswa, dia mengatakan, para generasi muda masih memiliki waktu melakukan sebuah inovasi untuk membuat Indonesia melompat maju. Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai melalui ikhtiar dengan sungguh-sungguh.

"Kita betul-betul melompat tinggi, Indonesia akan mengandalkan Apa yang disebut dengan bonus demografi," ucapnya.