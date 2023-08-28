Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi di Malam Hari Lebih Buruk, Ini Penjelasan BMKG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |14:11 WIB
Polusi di Malam Hari Lebih Buruk, Ini Penjelasan BMKG
Polusi udara di Jakarta lebih buruk di malam hari/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Fachri Radjab mengungkapkan bahwa kualitas udara di Jakarta pada malam hari jauh lebih buruh dan tidak sehat.

Fachri menjelaskan, konsentrasi particulate matter PM 2.5 relatif lebih tinggi menjelang pagi hari.

 BACA JUGA:

Hal itu disampaikan Fachri saat menjadi pembicara di acara ‘Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara Jakarta’ di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

"Kalau kita lihat siklus harian, PM2.5 memang dalam siklus harian konsentrasi cenderung lebih tinggi pada malam hari. Malam hari itu relatif lebih tinggi hingga menjelang pagi. Kemudian di pagi juga seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, konsentrasi PM2.5 juga meningkat juga," katanya.

 BACA JUGA:

Fachri menjelaskan, kondisi itu dipengaruhi oleh lapisan inversi. Dia menyebutkan ketebalan lapisan inversi pada malam hari mengecil sehingga konsentrasi PM2.5 semakin tinggi.

Halaman:
1 2
      
