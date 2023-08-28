Tekan Polusi Udara, Heru Budi Minta Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Watermist

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, memerintahkan pemilik gedung di Ibu Kota memasang alat watermist untuk menekan polusi udara di Jakarta.

"Saya minta ada beberapa gedung, terutama Pemda, Kementerian, dan BUMN untuk melakukan watermist," ujar Heru Budi Hartono kepada wartawan, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Untuk mekanisme watermist di gedung tinggi Jakarta, Heru mengatakan, semua masih perlu berkoordinasi dan berdiskusi dengan kementerian terkait. Hal ini agar pelaksanaannya bisa lebih efektif.

BACA JUGA: Pj Gubernur DKI Sebut Menyiram Air ke Jalan Bisa Kurangi Polusi

"Jadi sudah bersepakat semuanya gedung tinggi di DKI Jakarta akan melakukan itu. Nanti waktu, misal satu hari berapa kali. Itu sedang kami bahas nih. Saya akan berdiskusi dengan Pak Menko dan seluruh jajaran kementerian terkait," kata Heru Budi.

BACA JUGA: 5 Solusi Ridwan Kamil Atasi Polusi Udara di Jabar

Sebelumnya, Heru akan membentuk Satgas Penanganan Polusi. Satgas ini melibatkan seluruh pegawai pemerintah DKI.