Cegah DBD, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Pembuatan Alat Fogging di Jakbar

JAKARTA – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia mengadakan edukasi pembuatan alat fogging demam berdarah dengue (DBD) untuk warga di Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Sekretaris Umum Kowarteg Indonesia, Lina Rofiana mengatakan pihaknya melakukan tiga langkah preventif bagi masyarakat Kelurahan Kemanggisan guna mencegah kasus DBD khususnya di Kelurahan Kemanggisan.

Pihaknya berharap masyarakat setempat bisa terhindar dari kasus DBD melalui edukasi perakitan alat fogging sederhana, penyerahan bantuan alat fogging, dan penyemprotan rumah warga serta selokan.

“Tujuannya untuk mengajarkan masyarakat cara membuat alat fogging sederhana dari bahan-bahan sederhana yang mudah didapat di masyarakat, dan mengajarkan masyarakat untuk melaksanakan fogging sederhana di masyarakat setempat,” ujar Lina, Senin (28/8/2023).

Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif berupa pada pemutusan mata rantai jentik-jentik nyamuk aedes aegypti di lingkungan warga setempat. “Untuk mencegah DBD pastinya, dan mereka bisa membuat alat fogging sendiri,” ungkap Lina.

Ditambahkan Lina, masyarakat di Kelurahan Kemanggisan sangat antusias dan responsif terhadap kegiatan edukasi yang dibuat oleh relawan Ganjar Kowarteg Indonesia.