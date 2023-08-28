Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar : Pendidikan Hal Terpenting, Garda Terdepan Bangsa Indonesia

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |14:56 WIB
Ganjar : Pendidikan Hal Terpenting, Garda Terdepan Bangsa Indonesia
Ganjar Pranowo (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyebut pendidikan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia. Sebab struktur pendidikan saat ini telah memiliki pesan pengetahuan dan skill guna memajukan negara Indonesia ke depan.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila, Gedung Serbaguna Universitas Pancasila Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Pendidikan adalah yang terpenting. Saya kira itu menjadi garda terdepan. Struktur pendidikan kita yang relatif hari ini sudah cukup baik tinggal kemudian kita kembangkan dengan kurikulum yang makin adaptif," kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Di sisi lain, Ganjar mengatakan, diperlukan ruang untuk mewadahi mereka yang punya talenta-talenta khusus. Dengan demikian, anak muda yang disebutnya sebagai generasi inovasi dapat merespons persoalan dan perubahan di masa yang akan datang.

"Maka saya senang bisa diundang di Universitas Pancasila dapat bicara di depan mahasiswa baru. Kita berikan mereka gambaran atau roadmap bahwa 7 tahun ke depan, Anda harus punya bekal di samping seluruh ilmu pengetahuan yang dimiliki sehingga semua harus tahu terkait teknologi informasi," ucapnya.

