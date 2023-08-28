Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri Ditusuk di Tebet, Identitas Pelaku Dikantongi Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:01 WIB
Pasutri Ditusuk di Tebet, Identitas Pelaku Dikantongi Polisi
Ilustrasi penusukan pasangan suami istri (pasutri) di Tebet, Jakarta Selatan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Tebet mengungkapkan telah mengantongi identitas pelaku penusukan pasangan suami istri (pasutri) yang terjadi di rumah mereka di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam.

Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Agus Tohidin mengatakan, aksi sadis itu dilakukan 1 orang. Pelaku berinisial ER. "Untuk pelaku masih dicari. Identitas pelaku sudah ada. Terduga pelaku inisial ER. Untuk terduga pelakunya 1 orang," ujar Agus.

Selain itu, pihaknya masih mendalami terkait motif penusukan yang terjadi pada Sabtu 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WIB. "Motif masih kita dalami mengingat istri korban belum kita ambil keterangannya karena masih dirawat di RS," pungkasnya.

Sebelumnya, pasutri berinisial MY (61) dan H (43) ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam rumahnya di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Mereka diduga menjadi korban penusukan.

Kapolsek Tebet Kompol Jamalinus Nababan mengatakan, kejadian bermula ketika tetangga korban mendengar suara wanita menangis. Dengan rasa penasaran, tetangga itu mencari sumber suara.

"Warga tetangga mendengar suara seorang Wanita nangis, kemudian keluar menuju sumber suara, kemudian melihat seseorang keluar dari rumah korban dengan memegang senjata tajam diduga berupa pisau," kata Jamalinus saat dikonfirmasi.

