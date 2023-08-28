Ganjar Pranowo Sebut Bonus Demografi Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo,Ganjar Pranowo menyebut bonus demografi dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Sebab bonus demografi terdiri dari kumpulan generasi muda yang memiliki segudang inovasi untuk tanah air ke depan.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila,Gedung Serbaguna Universitas Pancasila Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Kita betul-betul dapat melompat tinggi Indonesia mengandalkan apa yang disebut dengan bonus demografi,"kata Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada dua kelompok kunci dari kehadiran bonus demografi. Pertama adalah kelompok muda yang berusia kira-kira 10 sampai 35 tahun dan kedua adalah kelompok muda perempuan.