Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Pranowo Sebut Bonus Demografi Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:05 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Bonus Demografi Bisa Buat Indonesia Jadi Negara Maju
Ganjar Pranowo (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo,Ganjar Pranowo menyebut bonus demografi dapat membuat Indonesia menjadi negara maju. Sebab bonus demografi terdiri dari kumpulan generasi muda yang memiliki segudang inovasi untuk tanah air ke depan.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Pancasila,Gedung Serbaguna Universitas Pancasila Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Kita betul-betul dapat melompat tinggi Indonesia mengandalkan apa yang disebut dengan bonus demografi,"kata Gubernur Jawa Tengah ini.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada dua kelompok kunci dari kehadiran bonus demografi. Pertama adalah kelompok muda yang berusia kira-kira 10 sampai 35 tahun dan kedua adalah kelompok muda perempuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement