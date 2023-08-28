Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Jakarta Sebut Water Mist Lebih Efektif Tekan Polusi Udara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:25 WIB
Pemprov DKI Jakarta Sebut Water Mist Lebih Efektif Tekan Polusi Udara
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menerapkan water mist atau proses penyemprotan air dari atas gedung untuk menekan polusi udara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto menuturkan, uji coba penyemprotan air dari puncak gedung menggunakan water mist generator telah diuji coba di atas Gedung Pertamina. Hasilnya pun, kata Asep, dinilai efektif untuk menurunkan polusi udara.

 BACA JUGA:

“Jadi kita melakukan penyemprotan dari atas Gedung Pertamina dan di bawahnya langsung diukur dengan alat PM 2,5. Itu ternyata bisa menurunkan kadar PM 2,5 yang ada di sekitaran gedung tersebut,” kata Asep kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Asep menyebut bahwa penyemprotan air dari atas gedung dengan menggunakan water mist generator dinilai lebih efektif ketimbang melakukan penyiraman air di jalanan.

 BACA JUGA:

Sehingga, kata Asep, nantinya gedung-gedung yang berada di kawasan Ibu Kota bakal disarankan memasang water mist generator.

“Jadi disampaikan oleh Pak Gubernur juga bahwa kemungkinan water mist itu akan kita coba terapkan di Jakarta,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
