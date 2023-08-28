Toyota Hardtop Hangus Terbakar di Jalan Pajajaran Bogor, Diduga Korsleting

BOGOR - Mobil Toyota Hardtop ludes terbakar di ruas Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Pemilik mobil, Daeng mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, dirinya sedang berkendara seorang diri dari arah Lapangan Sempur Kota Bogor menuju Simpang Warung Jambu.

"Awal kejadian itu saya nanjak di Sempur ini kan timbul asap. Saya cari tempat agak aman akhinya saya berhenti di sini (depan Gedung Telkom)," kata Daeng kepada wartawan, Senin (28/8/2023).

Setelah itu, Daeng turun dari mobilnya dan berupaya mematikan kepulan asap dari bawah kemudi dengan air. Tetapi, kobaran api justru membesar dan melahap habis seluruh bagian mobil antik miliknya.

"Ada air 2 botol di mobil saya siram, saya minta lagi tadi ke orang minta air cuma ya memang terlambat. Prosesnya enggak langsung kebakar, pelan-pelan tambah ngebul asap saya buka aki saya tarik kabel," jelasnya.