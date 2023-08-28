3 Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Pelajar SMP di Kamal Muara Ditangkap

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 3 pelaku penyiraman air keras terhadap 5 pelajar SMP 120 Negeri Jakarta di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang terjadi pada Selasa (22/8/2023).

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, dalam kasus penyiraman air keras ini pihaknya mengamankan tiga pelaku berinisial BG, MM, dan IA. Ketiganya masih di bawah umur dan berstatus sebagai siswa di wilayah Kalideres, Jakarta Barat.

"Kita berhasil melakukan penyelidikan dan mengumpulkan data data scientificnya kemudian mengerucut kepada tiga tersangka," kata Gidion, saat press konferensi di Mapolres Jakarta Utara pada Senin (28/8/2023).

Ia menjelaskan, kasus penyiraman air keras ini bermula pada 22 Agustus 2023 terjadi di Halte Bundaran Kamal Muara sekira pukul 14.15 WIB. Ketiga pelaku mendapat tantangan untuk tawuran oleh salah seorang bernama W yang menjadi saksi.

Karena merasa tertantang, kemudian ketiga pelaku mendatangi dan menduga W berada di satu tempat atau berada di sebuah kendaraan. Pelaku kemudian menyiram air keras dan menimpa enam pelajar hingga mengalami luka di bagian muka, leher dan tubuh lainnya.

"Para korban sudah dilakukan pemeriksaan secara medis dan penyidikan. Sehingga tidak mendapatkan luka yang merusak organ vitalnya. Tetapi alami luka di bagian muka dan leher. Tentu ini tidak terjadi lagi sebuah peristiwa yang membuat miris orang tua," ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan Kompol Harry Gasgari mengatakan berdasarkan hasil dari penyelidikan tim polres Jakarta Utara dan polsek penjaringan, ketiga tersangka berhasil diamankan di rumah masing-masing di Kalideres, Jakarta Barat.

"Kita melakukan penyelidikan kira-kira tiga hari, tiga orang tersangka kita amankan semuanya di rumah masing-masing di kalideres, seluruhnya masih pelajar dan ditangkap tanpa ada perlawanan dan mereka mengakui terkait yang mereka lakukan yaitu menyiram air keras," ucapnya.