INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Akui Penyemprotan Air di Jalan Raya Tidak efektif Kurangi Polusi Udara

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:59 WIB
Menyemprot jalan tak efektif kurangi polusi udara/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui jika tindakan penyemprotan air di jalan raya tidak efektif dalam mengurangi polusi udara di Ibu Kota.

Pada dasarnya Pemprov DKI mengikuti pemerintah negara China dalam melakukan pengurangan polusi, namum hal tersebut tidak terlalu efektif di Indonesia karena perbedaan suhu di Jakarta, Indonesia, dengan China.

 BACA JUGA:

"Kenapa tidak efektif karena memang kalau dari tenaga BRIN itu berbeda suhunya, suhu Jakarta dengan suhu Cina itu pada saat itu mereka masuk-masuk musim dingin sehingga memang tidak efektif," kata Asep Kuswanto kepada wartawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

"Nah kalau untuk Jakarta, BRIN nanti mungkin sehari dua hari ini akan mengeluarkan dirilis lagi terhadap berita-berita yang kemarin itu menyatakan lebih efektif. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengklarifikasi terhadap upaya penyemprotan yang dilakukan," ucap Asep.

 BACA JUGA:

Ke depannya, Asep mengatakan pihaknya akan segera menghentikan penyemprotan air ke sejumlah jalan yang ada di Jakarta, karena sudah terbukti jika penyemprotan tersebut kurang efektif mengatasi polusi di Jakarta.

"Ternyata penyemprotan itu tidak efektif, maka kami pun akan menyetop terhadap penyemprotan itu," ujar Asep

