HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Pria Diduga ODGJ Bacok Warga di Cengkareng Jakbar

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:22 WIB
Sadis! Pria Diduga ODGJ Bacok Warga di Cengkareng Jakbar
Pria diduga ODGJ bacok warga
A
A
A

 

JAKARTA - J (43), seorang pria yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membacok warga berinisial R (53) di Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (27/8/2023) kemarin.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan mengatakan, pihaknya telah mengamankan pelaku sejak saat kejadian.

 BACA JUGA:

"Terduga pelaku sudah kami amankan dan dalam tahap pemeriksaan," ujar Hasoloan saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Hasoloan menambahkan, pihaknya belum bisa mengungkap terkait motif pria tersebut tega membacok korban. "(Motif) Masih kami dalami, pemeriksaan masih berjalan," imbuhnya.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, kata Hasoloan, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah pria tersebut merupakan seorang ODGJ atau bukan. Sebab, Polsek Cengkareng tengah berkoordinasi dengan ahli psikologi.

Halaman:
1 2
      
