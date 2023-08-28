Sadis! Pria Diduga ODGJ Bacok Warga di Cengkareng Jakbar

JAKARTA - J (43), seorang pria yang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membacok warga berinisial R (53) di Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (27/8/2023) kemarin.

Menanggapi hal itu, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan mengatakan, pihaknya telah mengamankan pelaku sejak saat kejadian.

"Terduga pelaku sudah kami amankan dan dalam tahap pemeriksaan," ujar Hasoloan saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

Hasoloan menambahkan, pihaknya belum bisa mengungkap terkait motif pria tersebut tega membacok korban. "(Motif) Masih kami dalami, pemeriksaan masih berjalan," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Hasoloan, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah pria tersebut merupakan seorang ODGJ atau bukan. Sebab, Polsek Cengkareng tengah berkoordinasi dengan ahli psikologi.