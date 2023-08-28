Tak Terima Gubuk Saudaranya Dirobohkan, Pemulung Tebas Seorang Wanita hingga Jarinya Putus

JAKARTA - Seorang pemulung, pria berinisial I (23) menebas dua kali seorang wanita berinisial S (43) di Kampung Pulo Kambing, Jalan Pulo Sidik RT 10/03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Akibat dari tebasan I tersebut, jari telunjuk dari tangan kiri S diketahui putus.

Kanit Reskrim Polsek Cakung, AKP Kholid Abdi Harahap menjelaskan aksi pelaku menebas korban itu terjadi pada Minggu kemarin (27/8/2023), I tengah membonceng sepeda motor bersama rekannya A, sembari menenteng senjata tajam berupa golok. Lantaran dendam karena gubuk saudaranya dirobohkan oleh S, I langsung menghampiri korban.

"Motifnya sakit hati, sebelumnya gubuk saudaranya pelaku (I) dirobohkan oleh saudara-saudara dari korban," ujar Abdi saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Abdi menjelaskan saat bertemu antara I dan S, keduanya sempat terlibat cekcok adu mulut. Lantaran tak kunjung usai, I mengacungkan goloknya ke arah S, namun korban membalas dengan merekam tindakan I menggunakan kamera ponselnya.

“I sampaikan ke S ‘Woy anj*ng lu, pulang sana lu ke kampung!’ lalu korban jawab ‘Masalah kamu apa?’ I yang naik pitam saat itu langsung melakukan sabetan ke S,” imbuh Abdi.

"Kemudian sebab semakin kesal, I pun menebas dua kali ke arah S. Karena menghindar sembari berusaha menangkis tebasan I, jari telunjuk tangan kiri S putus," lanjut Abdi.