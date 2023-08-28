Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Terima Gubuk Saudaranya Dirobohkan, Pemulung Tebas Seorang Wanita hingga Jarinya Putus

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:37 WIB
Tak Terima Gubuk Saudaranya Dirobohkan, Pemulung Tebas Seorang Wanita hingga Jarinya Putus
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang pemulung, pria berinisial I (23) menebas dua kali seorang wanita berinisial S (43) di Kampung Pulo Kambing, Jalan Pulo Sidik RT 10/03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Akibat dari tebasan I tersebut, jari telunjuk dari tangan kiri S diketahui putus.

Kanit Reskrim Polsek Cakung, AKP Kholid Abdi Harahap menjelaskan aksi pelaku menebas korban itu terjadi pada Minggu kemarin (27/8/2023), I tengah membonceng sepeda motor bersama rekannya A, sembari menenteng senjata tajam berupa golok. Lantaran dendam karena gubuk saudaranya dirobohkan oleh S, I langsung menghampiri korban.

 BACA JUGA:

"Motifnya sakit hati, sebelumnya gubuk saudaranya pelaku (I) dirobohkan oleh saudara-saudara dari korban," ujar Abdi saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Abdi menjelaskan saat bertemu antara I dan S, keduanya sempat terlibat cekcok adu mulut. Lantaran tak kunjung usai, I mengacungkan goloknya ke arah S, namun korban membalas dengan merekam tindakan I menggunakan kamera ponselnya.

 BACA JUGA:

“I sampaikan ke S ‘Woy anj*ng lu, pulang sana lu ke kampung!’ lalu korban jawab ‘Masalah kamu apa?’ I yang naik pitam saat itu langsung melakukan sabetan ke S,” imbuh Abdi.

"Kemudian sebab semakin kesal, I pun menebas dua kali ke arah S. Karena menghindar sembari berusaha menangkis tebasan I, jari telunjuk tangan kiri S putus," lanjut Abdi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement