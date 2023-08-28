Dua Kelompok Pemuda di Ciomas Bogor Bentrok, Satu Orang Terkena Sabetan Pisau

BOGOR - Dua kelompok pemuda bentrok di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Satu orang terluka terkena sabetan senjata tajam jenis pisau.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 Agustus 2023. Awalnya, warga berinisial WP hendak menonton pertandingan sepak bola bersama teman-temannya.

"Di saat itu didatangi oleh seorang pemuda berinisial D yang mengganggu mereka," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Sehingga, terhadi pertengkaran dan pengeroyokan oleh kelompok D terhadap WP. Dalam kejadian tersebut, salah satu kelompok D terkena sabetan pisau dari WP yang membuat tangan kirinya cedera.

"Terkait kejadian tersebut, Polsek Ciomas datang ke lokasi kejadian," jelasnya.