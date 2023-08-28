Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Kelompok Pemuda di Ciomas Bogor Bentrok, Satu Orang Terkena Sabetan Pisau

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:22 WIB
Dua Kelompok Pemuda di Ciomas Bogor Bentrok, Satu Orang Terkena Sabetan Pisau
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Dua kelompok pemuda bentrok di wilayah Ciomas, Kabupaten Bogor. Satu orang terluka terkena sabetan senjata tajam jenis pisau.

Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 Agustus 2023. Awalnya, warga berinisial WP hendak menonton pertandingan sepak bola bersama teman-temannya.

 BACA JUGA:

"Di saat itu didatangi oleh seorang pemuda berinisial D yang mengganggu mereka," kata Iwan dalam keterangannya, Senin (28/8/2023).

Sehingga, terhadi pertengkaran dan pengeroyokan oleh kelompok D terhadap WP. Dalam kejadian tersebut, salah satu kelompok D terkena sabetan pisau dari WP yang membuat tangan kirinya cedera.

 BACA JUGA:

"Terkait kejadian tersebut, Polsek Ciomas datang ke lokasi kejadian," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement