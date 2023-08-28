Geger Penemuan Mayat Mr X, Seorang Pemulung di Kolong Jembatan Jalan Raya Juanda Depok

DEPOK - Geger penemuan sosok mayat Mr X, diduga seorang pemulung di kolong jembatan Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Minggu (27/8) kemarin. Hal itu dibenarkan Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi.

"Iya (mayat Mr X) seorang pemulung," kata Made saat dikonfirmasi, Senin (28/8/2023).

BACA JUGA:

Made menjelaskan kronologis berawal pada Minggu (27/8) pukul 12.27 WIB anggota SPKT dihubungi Panit Lantas Polres Metro Depok Iptu Suparman bahwa ada penemuan mayat di bawah jembatan Jalan Raya Juanda

"Kemudian piket SPK dan Reskrim melakukan cek TKP (tempat kejadian perkara). Setelah di TKP ditemukan adanya mayat seorang laki-laki. Ternyata benar ada orang tergeletak dan saat di bangunkan tidak bangun lagi," ucapnya.

BACA JUGA:

Made pun membeberkan hasil olah TKP tidak ditemukan tanda kekerasan dalam tubuh Mr X. Diduga Mr X meninggal dunia karena sakit.